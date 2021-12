La Ferté-sous-Jouarre chasse les mégots

La Ferté-sous-Jouarre est la 132e commune de France à participer à ce programme de réduction des mégots jetés dans les rues (ces derniers mettent entre trois mois et 15 ans pour disparaître). Ce dispositif vise, à la fois, à récupérer et à valoriser les mégots abandonnés, mais aussi et surtout à améliorer la responsabilité des fumeurs et à les inciter à jeter leurs cigarettes usagées dans des équipements dédiés. Tous les 400 kg, Alcome récupèrera la collecte de mégots afin d’assurer une valorisation énergétique des filtres.

Des cendriers fixes vont être installés, tandis que des cendriers de poche (à raison de 50 pour 1 000 habitants, soit 5 000 pour la commune qui compte 10 000 habitants) vont être distribués aux habitants. Enfin, dans le cadre de ce partenariat, Alcome versera une subvention d’1, 08 euro par habitant, soit un total de 10 000 euros.