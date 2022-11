La Ferté-sous-Jouarre : 100 composteurs offerts aux habitants

Restes de repas, épluchures de fruits et de légumes : la municipalité de La Ferté-sous-Jouarre anticipe l'obligation de trier ses déchets organiques selon la règlementation européenne qui entrera en vigueur en janvier 2024. Pour cela, elle a décidé d’offrir 100 composteurs à ses habitants, qui, en 2021, ont produit chacun 262 kg d’ordures ménagères et 85 kg de déchets végétaux.

En réalité, cela fait déjà plusieurs années que l’équipe municipale mène une politique active en matière de prévention des déchets. A travers des actions emblématiques (collecte des encombrants sur rendez-vous, réduction du gaspillage alimentaire, mise à disposition d’un broyeur lors de la “Semaine du broyage“), l’objectif de réduction des déchets est clairement affiché.

Si des composteurs partagés seront installés dans certains quartiers de la ville, le caractère pavillonnaire de certains autres quartiers fertois est, lui, propice au compostage individuel des biodéchets, que ce soient les déchets végétaux ou les restes alimentaires. Si les 100 premières demandes seront honorées, la mairie envisage de renouveler cette opération ultérieurement.

L’impact sur l’environnement évident

En attendant une nouvelle et future distribution d’appareils de compostage, les personnes qui souhaiteraient recevoir un composteur doivent retourner (par courrier ou par courriel) à la mairie de La Ferté-sous-Jouarre le coupon-réponse disponible sur le site internet de la ville (www.la-ferte-sous-jouarre.fr).

Pour conclure, il faut avoir à l’esprit que chaque Français produit 70 kg de déchets organiquespar an. Ce volume représente environ un tiers du contenu d’une poubelle d’ordures ménagères dans chaque foyer de l’Hexagone. L’impact sur l’environnement est donc évident et une prise de conscience s’impose. D’où l’idée, de plus en plus répandue, de développer la technique du compostage à domicile. La ville de La Ferté-sous-Jouarre a franchi le pas.

