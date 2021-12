La Ferté Jazz Festival

En effet, depuis un peu moins de dix ans, ce rendez-vous annuel des amoureux franciliens du jazz attire bien au-delà des mélomanes locaux, et réunit à chaque édition plus de dix mille festivaliers, ravis de la programmation toujours plus ambitieuse. Au programme cette année, des têtes d'affiches aussi éclectiques que Michel Jonazs et San Severino, des artistes afro-caribéens comme Mario Canonge ou Calypso Rose, ou encore la digne héritière et fille de la grande Nina Simone, Lisa Simone. Certains concerts sont même gratuits. Pour les autres, il faudra acquitter 25 euros par jour pour profiter de cette belle programmation, ou 65 euros les trois jours (tarifs en pré-vente uniquement).

Par ailleurs, en marge des concerts, se tiendront des brocantes musicales, des marchés artisanaux, les soirées bords de jazz pour écouter des groupes sur une péniche, ou encore Jazz au domaine, Bulles de Jazz ou Jazz en Brie, où vous pourrez déguster un vin millésimé et du fromage en musique ! Tout cela sans compter sur le Ferté Jazz Emergence, qui a déjà permis à trois nouveaux talents franciliens de se produire en première partie d'un artiste reconnu les 11 et 25 mai dernier à Carrières sous Poissy et Magny-le-Hongre. Les enfants de moins de 10 ans sont admis gratuitement et un espace leur est dédié (sans mode de garde néanmoins).

C'est donc assurément un rendez-vous à ne pas manquer pour découvrir les talents d'aujourd'hui et de demain, dans une ambiance locale très différentes de celle des club de jazz parisiens.

Du 21 au 23 juin

Espace des deux rivières, chemin des deux rivières,

La Ferté sous Jouarre

http://www.fertejazz.com