La Ferté-Gaucher : Salon des loisirs mécaniques

Les professionnels du tout terrain et du circuit seront présents : constructeurs, concessionnaires, accessoiristes, équipementiers, pneumatiques, voyagistes, SSV, camions, préparateurs, organisateurs de rallyes, etc. Installée à l’Aérodrome de La Ferté-Gaucher, cette manifestation bénéficie de tous les équipements offerts par l’Aérosphalte, le plus grand pôle de loisirs mécaniques de France : pistes de vitesses et de tout-terrain, hébergement-restauration, ainsi que des multiples activités : ULM, hélicoptère, aéromodélisme, paint-ball,.... Trois jours d’expositions, de démonstrations et d’animations attendent les visiteurs, avec notamment : une randonnée 4x4 à la découverte des produits du terroir ; l’espace « SSV mania show » ; la « course des pionniers », avec des voitures et motos qui ont couru le Dakar ; un rassemblement des 4x4 et SSV des 24h de France et des 24h du Maroc ; des zones d’essais 4x4 et trials motos ; du 4x4 extrême ; du quad ; des shows aériens ; un atelier de treuillages ; des stages de sécurité routière ; des baptêmes de pilotage GT et vitesse ; cascad’events (GT, drifts, exocet et figures)… Des essais pourront être réalisés avec votre propre véhicule ou avec un véhicule et un pilote de l’organisation. Des baptêmes de quads, SSV, super cars, exocet (sur circuit) et monoplaces viendront compléter le programme. Le tout orchestré par la voix de Didier Richard, bien connue des aficionados du tout terrain. Une spéciale Nocturne aura lieu le 21 juin, à l’occasion de la Fête de la Musique. Entrée et parking gratuits. Informations et inscriptions auprès de Didier Rennesson (06 47 54 85 22 ou salon-reco@orange.fr) ou de l’Office du Tourisme de La Ferté-Gaucher (01 64 04 06 88).