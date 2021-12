La Ferté Gaucher : nouveau site

La Maison du Tourisme s’est associée avec une vingtaine de producteurs locaux, répartis sur trois circuits, un par vallée (Marne, Petit Morin et Grand Morin). Il s’agit surtout de producteurs de fromages et de cidres, mais aussi de produits annexes, comme la bière de Courpalay. Ils figurent tous sur www.fromagesetcidresenbrie.fr , qui vient d’être lancé. Sur ce site figure un « Annuaire » recensant les prestataires touristiques du secteur (chambres d’hôtes, hôtels, restaurants…). Pour réaliser ce projet, la Maison du Tourisme a bénéficié du soutien de Seine-et-Marne Tourisme et du Comité régional du tourisme Paris Ile-de-France ainsi que du Feader (Fonds européen agricole pour le développement rural), instrument de financement de la politique agricole commune (PAC), consacré au développement rural.