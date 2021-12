La Ferté-Gaucher : De nouveaux locaux pour le collège Jean Campin

Construit en 1984 et devenu trop vétuste, le collège Jean Campin a dévoilé un nouveau visage en cette rentrée 2016.

Jean-Jacques Barbaux, président du Conseil départemental de Seine-et-Marne (LR), Christian Jacob, député (LR), et Yves Jaunaux, maire de La Ferté-Gaucher, ont inauguré récemment ces nouveaux locaux, dont les travaux avaient débuté en octobre 2015.

Vieillis et trop étroits, les bâtiments n'offraient pas des conditions d'accueil optimales et n'étaient plus adaptés aux nouvelles normes en vigueur.

D'un coût total de 4,05 millions d'euros, les travaux auront permis de réaliser une extension comprenant cinq salles de classes banalisées, un pôle sciences ainsi qu'un pôle vie scolaire.

S'agissant de la partie rénovation, la salle de réunion et la polytechnologie ont bénéficié d'une réfection, alors que les salles de sciences ont été transformées en salles banalisées.

Les 740 élèves du collège pourront profiter de l'extension de 964 m² du bâtiment en empruntant un « préau-coursive » métallique.