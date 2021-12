La Ferté-Gaucher : City-park

Il s’agit d’un terrain pour le basket-ball et le football, entouré de bancs. Il est grillagé et placé sous vidéosurveillance. Le terrain de Cayenne, situé à quelques centaines de mètres, sera aménagé en aire de loisirs, avec deux terrains de football. Il sera opérationnel courant septembre. Le city-park a coûté 40 000 € et l’aire de loisirs de Cayenne devrait coûter entre 5 000 et 10 000 €.