La Ferme du Buisson coconfinée

Relayés via une newsletter et via les réseaux sociaux, ces rendez-vous baptisés “La Ferme coconfinée” comprennent des conseils culturels des artistes de la programmation, des idées d'activités, de lectures, de musique ainsi qu'une programmation de courts métrages.

Cinémaison

La Ferme du Buisson inaugure son Cinémaison. Chaque mercredi et samedi, est proposée une sélection de 4 courts-métrages en lien avec la programmation du cinéma et son Salon des bonus.

Pendant ce temps-là à la Ferme du Buisson

Chaque semaine un nouvel épisode en bande dessinée de la vie de quelques gallinacées en liberté. Par le dessinateur Philippe Dupuy.

Tutos du Buisson

Dans le cadre de l'exposition Du Pain sur la planche de Marie Preston, le Centre d'art contemporain de la Ferme du Buisson propose des tutos originaux pour s'occuper seul ou en famille. Pain, tampon, muffin ou fanzines... Un atelier à retrouver chaque mercredi.