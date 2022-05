La ferme de la Fontaine du Dy labellisée “Gîte Panda”

Cette certification a été créée en 1993 par le Fonds mondial pour la nature (WWF), organisation indépendante de protection de l’environnement doté d’un réseau actif dans plus de 100 pays et comptant près de 6 millions de membres. La ferme de La Fontaine du Dy se trouve à 5 km du marais d'Episy et de la plaine de Sorques, espace naturel sensible et lieu de réserve ornithologique. La présence d'une source et la proximité avec la forêt de Fontainebleau font de la Fontaine du Dy un écosystème riche en espèces végétales et animales. Le label “Gîte Panda” s’appuie sur quatre piliers : protection de la nature, éco-citoyenneté, éco-habitat et sensibilisation à la protection de l’environnement.