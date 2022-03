La ferme Chevet s’associe à FamilEat et recrute

Chez les Chevet, on est maraîcher de père en fils. Un savoir-faire artisanal qui se transmet depuis sept générations. La première date de 1 789 et était installée à Paris. En 1932, Louis Chevet déménage en Seine-et-Marne et s’installe à Presles-en-Brie. Henri, puis Dominique Chevet vont ensuite gérer l’exploitation familiale. En septembre 2021, Dominique a passé définitivement le relai à ses deux fils, Clément et Thibaud. La ferme Chevet, désormais située à Fontenay-Trésigny (40 hectares, dont deux réservés au bio), reste entre de bonnes mains.

Les deux frères continuent, en effet, de produire des fleurs comestibles, des légumes et des herbes aromatiques destinées à la cuisine. Ils poursuivent également leur collaboration avec des restaurants, des traiteurs et des primeurs. « Nous pratiquons une agriculture raisonnée, afin de limiter l’utilisation des fertilisants et préserver les sols, ainsi que notre écosystème », expliquent-ils.

© DR

Depuis un mois, les deux gérants ont noué un partenariat avec FamilEat. Partageant les mêmes valeurs que les frères Chevet, cette start-up familiale de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne) livre des plats faits maison à travers toute la France depuis 2018. En 2020, au plus fort de la crise sanitaire, elle a multiplié par sept son chiffre d’affaires, par rapport à 2019. En moins de quatre ans, elle a déjà livré plus de 150 000 plats dans l’Hexagone. Toutes les herbes aromatiques utilisées dans ses plats proviennent de Fontenay-Trésigny.

« Pour donner du goût à nos plats, nous ne souhaitons pas ajouter de sel, mais des herbes de qualité. Elles nous rappellent les plats de nos grands-mères et invitent à déguster des recettes conviviales », précise Mélanie Barnier, co-fondatrice de FamilEat. D’où ce rapprochement avec l’exploitation seine-et-marnaise.

Celle-ci, qui emploie près d’une dizaine de salariés, est actuellement à la recherche de nouveaux ouvriers agricoles. L’objectif est de renforcer la récolte, le conditionnement de la marchandise et la préparation des commandes. Un CDD saisonnier de six mois à temps plein est proposé, susceptible de se transformer en CDI. Un chef d’équipe est également recherché pour gérer le groupe des récolteurs.

25 route de Chaubuisson, Fontenay-Trésigny.

Renseignements : rh@earl-chevet.fr.

Tél. : 01 64 25 50 05.