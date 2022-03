La fédération ascensoriste recrute

La profession d’ascensoriste et d’élévatoriste poursuit sa dynamique de recrutement avec l’embauche de près d’un millier de techniciens par an. Un effort particulier est également porté sur la formation. C’est dans ce contexte positif qu’une vingtaine d’établissements scolaires organisent des journées “Portes ouvertes“ jusqu’au mois de juin. L’occasion de découvrir les équipements et de rencontrer l’équipe pédagogique, les étudiants et les candidats. En Seine-et-Marne, la prochaine opération se déroulera le samedi 19 mars (9h-12h) au lycée Gustave Eiffel, à Varennes-sur-Seine.

Lycée Gustave Eiffel : 4, avenue d'Ormes, Varennes-sur-Seine.