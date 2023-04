La DREAT présente le bilan de ses actions en 2022

L’unité départementale de la Direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports (DRIEAT) assure le contrôle des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Ces installations peuvent avoir des impacts (pollution de l'eau, de l'air, des sols, ...) et présenter des dangers (incendie, explosion, ...) sur l'environnement. Elles sont soumises à des réglementations spécifiques prévues par le Code de l’environnement.

Le 16 mars dernier, la DRIEAT a présenté son bilan pour 2022 devant le Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST). Ainsi, l’année dernière, elle a effectué plus de 500 visites d’inspection des ICPE du département. Un chiffre en augmentation par rapport à 2021 (468 contrôles) et 2020 (419).

Outre ces inspections, plusieurs thématiques ont été ciblées. La DRIEAT a notamment poursuivi la mise en oeuvre du plan d’actions national “post-Lubrizol“ en référence à l’accident majeur survenu le 26 septembre 2019 à Rouen. L’objectif est d’inspecter tous les sitesICPE,ou susceptibles de l’être, implantés à moins de 100 m d’un site Seveso (40 sont actuellement exploités dans le département). 65 des 116 sites ont été ainsi inspectés.

De nombreux projets autorisés

Par ailleurs, une quarantaine de pressings du département ont été contrôlés, afin de s’assurer de l’absence de machine fonctionnant au perchloroéthylène, substance possiblement cancérogène. Le contrôle de 19 distributeurs de climatiseurs et pompes à chaleur a permis de vérifier leur conformité vis-à-vis de l’information des acquéreurs en matière de fluide frigorigène et de traçabilité des ventes. Ces fluides possèdent, en effet, un fort pouvoir effet de serre. A noter que ces rapports d’inspection sont publiés sur le site internet Géorisques.

D’autre part et toujours en 2022, la DRIEAT a reçu 45 dossiers de demande d’autorisation environnementale unique ou d’enregistrement (autorisation simplifiée) pour exploiter de nouveaux projets dans le département. De nombreux projets ont été ainsi autorisés par le préfet Lionel Beffre (entrepôts logistiques, méthaniseurs, extension du parc des Félins et reconversion de la raffinerie de Grandpuits consistant en la fabrication d’huile de pyrolyse à partir de déchets de plastique).