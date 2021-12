La Digitale Académie ou l'enseignement supérieur 2.0

Située au cœur d'un quartier sensible de la ville de Montereau, la Digitale Académie comptait 43 inscrits en 2018. Le dispositif lancé en janvier 2017 pour sa phase de test a connu sa première rentrée en septembre 2017 avec ses 30 premiers étudiants.

Leur profil ? Varié ! Certains suivent un DAEU* en lieu et place du BAC qu'ils n'ont pas obtenu, et cela leur permet de renouer avec les études supérieures, à l'image de Brittany, qui travaillait auparavant comme caissière et a connu la Digitale Académie par la mission locale.

D'autres suivent des filières universitaires plus ou moins longues, des licences ou des BTS, qu'ils auraient eu du mal à poursuivre pour des raisons géographiques ou à cause des méandres de Parcours Sup*, qui ne garantit pas toujours la bonne affectation aux étudiants. « Mes vœux APB n'avaient pas été accepté en licence tourisme et j'ai été affecté en LEA à Saint-Denis, où je ne pouvais pas me rendre sans faire quatre heures de transport par jour » explique Mauricette.

« J'ai pu m'inscrire ici et poursuivre la formation que j'avais choisie initialement » poursuit-elle.

« Nous ne créons pas les contenus, qui nous sont dispensés par le CNED ou encore par des universités qui mettent à disposition leurs cours en ligne. Nous offrons en revanche un cadre qui concoure à la réussite du projet de l'élève » explique Thérèse Lobreau, la directrice du lieu.

Coaching, visio-conférence, participation bénévole de professeurs de langues en retraite, obligations de présence pour un certain nombre d'heures, tout est fait pour produire chez les élèves un esprit de corps et la sensation d'appartenir à une promotion. L'entraide des étudiants qui ne suivent pas les mêmes études mais partagent un même cadre et souvent des conditions de vie similaires, est une force non négligeable.

En passe d'être dupliquée dans de nombreuses autres villes, la Digitale Académie de Montereau met en place une charte qui permettra aux prochaines Digitales Académies de reproduire les méthodes innovantes qui garantissent aux étudiants une implication totale dans leurs études et un succès préalable à une évolution professionnelle sereine.

*DAEU : diplôme d'accès aux études universitaires (équivalent du BAC)

* Parcours Sup : ancien dispositif d'attribution de places en faculté pour les étudiants après l'obtention de leur baccalauréat

Digitale Académie de Montereau :

1 rue Honoré de Balzac

Montereau- Fault-Yonne

Tél : 01 82 34 01 41,

www.digitale-academie.org