La députée européenne Salima Yenbou démarre son Tour de France des lycées à Melun

« Le futur de l’Europe, c’est la jeunesse d’aujourd’hui qui doit l’écrire. » Ancienne proviseure adjointe dans un lycée professionnel de Seine-et-Marne, Salima Yenbou, 51 ans, a décidé de consacrer du temps aux jeunes générations. Députée européenne (groupe Renew Europe) depuis 2019, elle va ainsi se lancer dans une tournée nationale des lycées.

La première étape est fixée au lycée professionnel Léonard de Vinci, à Melun, le 13 février. Son parcours la conduira ensuite à Toulouse (17 mars), Orléans (31 mars), Marseille (7 avril), Lille (4 mai) et à Rennes (date à confirmer). Au total, une douzaine de dates sont déjà programmées avant de nouvelles pour la seconde partie de l’année.

Rapprocher l’Europe de la jeunesse

« Cette démarche s’inscrit dans une volonté forte de rapprocher l’Europe de notre jeunesse, favoriser les parcours citoyens et rendre compréhensible le monde politique qui l’entoure », explique la parlementaire qui réside à Melun. Celle-ci va profiter de ses échanges à la fois pédagogiques et ludiques avec des lycéens de Terminale pour développer trois thèmes : leur vision de l’Europe actuelle, leur Europe de demain et leurs propositions pour construire cette future Europe.

Soutenue dans son initiative par Sarah El Haïry, secrétaire d’Etat chargée de la Jeunesse et du Service national universel, Salima Yembou va se rendre en priorité dans des lycées situés en zone rurale et dans des quartiers politique de la ville (QPV). « Ces jeunes de nos campagnes et de nos banlieues sont les plus éloignés du projet européen. Ils sont pourtant des citoyens européens à part entière. Je veux leur permettre de devenir acteurs de ce projet européen et bâtisseurs de l’Europe de demain », insiste la députée européenne.

A l’issue de ce périple, un rapport synthétisant l’ensemble du travail fourni par les lycéens sera remis aux ministres de l’Education (PapNdiaye) et de l’Europe (Laurence Boone) au sein du Parlement européen, à Strasbourg, en présence de représentants lycéens de chaque établissement participant.