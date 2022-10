La cybersécurité en débat à la CCI 77

A l’heure du tout numérique, de la dématérialisation, des procédures et de la gestion accrue des données personnelles, les systèmes d’informations des entreprises et des collectivités deviennent des cibles récurrentes aux attaques informatiques. Le centre hospitalier sud-francilien, à Corbeil-Essonnes, a été récemment victime d’une cyberattaque de grande ampleur. Ce type d’évènements aux conséquences dramatiques et coûteuses n’arrivent pas qu’aux autres.

Autour de témoignages d’experts, de retours d’expériences concrets et au travers de présentation d’outils, cette première édition des Rencontres de la cybersécurité, organisée le 19 octobre (8h30-17h30) au siège de la CCI 77, à Serris, sont l’occasion de faire un état des lieux des risques cyber et d’aborder les perspectives de la sécurité du numérique.

L’objectif de cette journée est d’apporter des clefs de compréhension sur la cybersécurité et la protection des données pour favoriser la diffusion d’une culture partagée sur le territoire. Il s’agit également de faire de la confiance et de la sécurité numériques des piliers majeurs de la transformation numérique et des projets de développement et d’innovation des collectivités territoriales et des entreprises de Seine-et-Marne.

Tables rondes et ateliers

Cette journée s’adresse à tous ceux qui souhaitent mieux connaître la dynamique et les acteurs de la sécurité numérique présents sur le territoire, mieux appréhender les sujets de transformation numérique de confiance (TPE, PME, commerçants, collectivités, établissements publics, associations, écoles et organismes de formation). Pour la filière cyber, il s’agira aussi d’échanger sur les grands enjeux de sécurité numérique pour la Seine-et-Marne et participer à cette dynamique.

Cette manifestation va associer conférences, ateliers, tables-rondes, ainsi qu'un espace exposants et de réseautage. Interviendront notamment Jean-Charles Herrenschmidt (président de la CCI 77), Jean-Marc Sereni (président du Medef 77), Denis Schiavone (président de la CPME 77) et Lionel Beffre, le préfet de Seine-et-Marne, qui prononcera le discours de clôture.

Chambre de commerce et d’industrie de Seine-et-Marne : 1, avenue Johannes Gutenberg, Serris. Tél. : 01 74 60 51 00. Entrée libre.