La culture pour tous sur les îles de loisirs

Cet été, l'Île-de-France s'affirme une fois de plus comme une terre de culture avec trois nouveaux rendez-vous gratuits proposés aux Franciliens dans un esprit de proximité et de partage. En plus des 70 activités sportives et ludiques pouvant être pratiquées sur les 12 îles de loisirs franciliennes, la Région a mis en place des ateliers culturels.

Plusieurs îles de loisirs accueilleront ainsi des projections de cinéma en plein air, des représentations théâtrales et des ateliers d'initiation dans le cadre de deux nouvelles manifestations estivales, itinérantes et populaires : « L'Île-de-France fait son cinéma ! » et « L'Île-de-France fête le théâtre ».

Après avoir découvert les meilleures séries européennes du moment au festival Série Séries de Fontainebleau, et s'être fait une toile en plein air sur l'île de loisirs de Jablines-Annet, les Seine-et-Marnais pourront participer à de nombreux ateliers théâtre tout au long du mois d'août sur l'île de loisirs de Vaires-Torcy, avec la troupe itinérante Les Tréteaux de France.

Le programme prévoit des ateliers d'initiation à l'art théâtral, d'expression burlesque, de clown, de joutes oratoires, de lectures à voix haute ou encore de danses populaires.

En prime, des spectacles seront à l'affiche tels que Lakhès (dialogue de Platon adapté), Le Faiseur de Balzac, Molière est dans le placard de Nadine Darmon, La Vocation - Père et fils récit librement inspiré de L'Hiver 33 fut difficile de John Fante, et Data m'a dissous de Joséphine Chaffin.

En septembre, un grand nombre d'espaces verts abriteront la première édition de « Jardins ouverts », une manifestation inédite pour valoriser le patrimoine paysager, naturel et culturel auprès de tous les Franciliens. La culture est plus que jamais à portée de tous.