La culture pour tous à Chelles

Lieu d’échanges culturels et de savoirs ouverts à tous les Chellois, l’université propose chaque année un programme riche et varié de conférences, rencontres/débats, sorties culturelles, ciné/clubs, stages et cycles de cours (langues étrangères, langue de signes, hiéroglyphes égyptiens, écriture, sociolinguistique…).

Preuve de son succès grandissant et de la qualité de sa programmation, l’Université Interâges compte désormais 660 adhérents avec en moyenne 120 personnes à chaque conférence.

Les membres de la commission de programmation sont attentifs à proposer d’année en année de nouvelles thématiques, des sujets en lien avec l’actualité et de rechercher de nouveaux conférenciers reconnus dans leur domaine, qu’ils présenteront samedi 19 septembre de

16h à 21h salle Tristan et Iseut au centre culturel de Chelles.