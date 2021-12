La Cueillette de Voisenon est ouverte

Ces derniers ont la possibilité de choisir et de cueillir des légumes et des fruits frais, retrouvant ainsi le vrai goût des aliments. Deux options s'offrent à eux : la cueillette en direct ou l'achat en boutique de produits locaux (viandes, fromages, œufs, yaourts). La Cueillette de Voisenon propose une agriculture raisonnée de plein champ et une culture traditionnelle locale et de saison (fraises et petits pois actuellement). L'espace cueillette et la boutique sont ouverts du mercredi au vendredi (9 heures – 12 h 30 et 14 h 30 – 19 heures), ainsi que les samedis (9 heures – 12 h 30 et 14 h 30 – 18 h 30) et les dimanches (9 heures – 12 h 30). Par ailleurs et après celui de Voisenon, un nouveau distributeur de légumes automatique ‘'Ma ferme en boîte'' vient d'être mis en service à la ferme de Livry-sur-Seine.

La Cueillette de Voisenon : 51, rue des écoles 77950 Voisenon. Tél. : 01 64 38 07 46.