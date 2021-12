La crue du Loing racontée par ceux qui l'ont vécue

« Six mois après la crue, j'ai constaté un réel décalage entre le discours des élus et le vécu des sinistrés », explique Bernard Gallois, auteur du livre-témoignage La Crue du Loing de juin 2016, de Dordives à Saint-Mammès. Habitants, Pompiers, ONG et même bateliers racontent la façon dont ils ont vécu « leur crue ».

Paru aux éditions du Puits Fleuri, l'ouvrage est un recueil de plus de 30 témoignages de sinistrés, accompagné de 90 photos illustrant l'ampleur des dégâts. « Mon objectif n'a pas été de proposer un historique de la crue, mais de donner la parole aux victimes », indique-t-il. L'auteur rappelle qu'aujourd'hui encore, un an après la crue, des personnes sont toujours en travaux ou attendent d'être relogées.

Une grande solidarité

L'ouvrage pointe tout de même un aspect positif, Bernard Gallois évoquant la mise en place d'une « grande solidarité » entre les sinistrés. Ainsi, des voisins, des « personnes qui ne se parlaient pas » se sont mobilisés très vite pour mettre en place une « chaîne de solidarité frappante » et toujours en place à l'heure actuelle.

D'autre part, outre sa fonction de mémoire, la parution du livre est également l'occasion de poser certaines questions. « Le désarroi, la tristesse, le ressentiment parfois, invitent à repenser les plans de prévention, la conception et l'entretien des infrastructures ».

« Aujourd'hui, pour ne plus jamais revoir un tel spectacle lugubre, il faudra mener d'âpres et longues batailles avec de nombreux services de l'État, les syndicats de rivières et les Voies navigables de France », souligne également dans la préface Valérie Lacroute, députée de Nemours.

> En vente dans les librairies du département (20 euros), l'ouvrage est également disponible sur internet.