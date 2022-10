La Croix-Rouge inaugure sa nouvelle unité locale à Meaux

accueil de public en grande précarité par des aides alimentaires, vestimentaires et financières, accueils Bébé/Parents, accueils Alzheimer, apprentissage du français, formations aux premiers secours, maraudes du Samu Social … Objectif de cette nouvelle structure : améliorer et sécuriser l’accueil de public et permettre d’apporter une réponse diversifiée et optimisée à l’ensemble des personnes accompagnées par l’association….

L’Unité Locale de la Croix-Rouge du Pays de Meaux donne un souffle nouveau à ses activités de proximité

Malgré une équipe de bénévoles dynamiques et inventifs, l’augmentation du nombre de personnes accueillies et aidées ne cesse d’augmenter et donc, l’unité locale est en perpétuelle recherche de nouvelles personnes disponibles, les personnes intéressées peuvent contacter l’unité locale à ul.meaux@croix-rouge.fr ou par téléphone au 01 87 61 00 64.