La Croix Rouge à l'honneur à Carré Sénart

Dans le cadre de la stratégie Better Places 2030 du Groupe Unibail-Rodamco-Westfield, le spécialiste de l'immobilier commercial, le centre commercial a souhaité s'engager aux côtés de la Croix-Rouge française en accueillant la Boutique inversée.

À l'instar de celle qui était installée au coeur du centre de shopping Westfield Vélizy 2 en 2019, cette boutique a pour particularité d'être totalement vide le matin et de se remplir au fil de la journée, grâce aux dons de vêtements des visiteurs. Cette année, il sera également possible d'acheter des vêtements directement sur place.

La « Boutique Inversée » invite les visiteurs à faire don d'habits qu'ils ne portent plus, mais également à en acheter d'autres pour leur donner une seconde vie. Ils s'engagent ainsi auprès de la Croix-Rouge française et permettent de financer l'action sociale locale.

Son objectif ? Sensibiliser les visiteurs aux actions de la Croix-Rouge française, en proposant une expérience permettant d'établir un lien concret entre le donateur, le vêtement et la personne accompagnée. Il s'agit aussi d'un moyen de favoriser l'économie circulaire, en insistant sur l'importance d'offrir une seconde vie aux vêtements afin de réduire l'impact environnemental.

Une boutique inversée

La « Boutique Inversée » est tenue par des bénévoles de la Croix-Rouge française ainsi que des volontaires du spécialiste de l'immobilier commercial qui l'animent et la font vivre le temps de l'événement : l'occasion pour les visiteurs de s'informer sur les projets de l'association, comprendre l'activité textile de seconde main, le cheminement du vêtement, etc.

La « Cérémonie du don » est concrétisée par une étiquette, sur laquelle on retrouve les équivalences dons/actions sociales, qui permettent de prendre conscience des histoires et des vies auxquelles chaque vêtement est lié. Ces étiquettes symbolisent l'importance et la valeur des vêtements mais aussi l'engagement et la connexion établie dans la chaîne du don. L'année dernière, le centre Westfield Vélizy 2 a collecté 6,5 tonnes de textile en 10 jours pour leur donner une seconde vie.