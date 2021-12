La crèche “Les 7 Nains” ouvre à Nemours en septembre 2019

Pour les entreprises, ces réservations « permettent d'améliorer la QVT, en conciliant vie privée et vie professionnelle. Elles réduisent l'absentéisme lié aux difficultés de gardes d'enfants des collaborateurs et facilitent les retours de congés maternité ou parentalité ».

Les demandes de réservation doivent impérativement être faites avant le 10 décembre afin de pouvoir constituer le dossier auprès de la CAF et obtenir les autorisations.

Ces réservations vont également permettre de finaliser le coût de revient d'une place de crèche : « Le fonctionnement en mode PSU (prestation de service unique) est très avantageux pour les parents, mais oblige la crèche à solliciter les entreprises, publiques ou privées, ainsi que les collectivités territoriales, pour que celles-ci réservent des places à l'année. »

Par le biais de l'impôt sur les sociétés et du crédit impôt famille, les entreprises bénéficient d'un allégement sous la forme d'un crédit d'impôt. Le coût réellement supporté par ces entreprises n'est ainsi que de 17 % du coût réel d'une place.



Une équipe de spécialistes



L'équipe fondatrice est constituée de trois auxiliaires de puériculture et d'une sage-femme, toutes issues de la maternité privée de Fontainebleau qui a fermé ses portes en 2016.

L'encadrement des enfants sera assuré par huit professionnelles de la petite enfance et une directrice. Cette équipe a suivi de nombreuses formations – développement sensori-moteur de l'enfant, hygiène et sécurité alimentaire, méthode HACCP... Cette qualification permet à cette crèche d'accueillir des enfants porteurs de handicap.

Plus d'informations auprès de Christine Deschamps au 06 03 34 58 85, ou par mail : crecheles7nains@gmail.com



Un environnement protégé



La crèche Les 7 Nains sera située au 2-4 rue Léo Ferré, dans une zone pavillonnaire calme avec des places de parking où les parents peuvent déposer leurs enfants en toute sécurité. Ce bâtiment récent a déjà été validé par le Conseil départemental.