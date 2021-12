La CPME s'inquiète des conséquences du mouvement des gilets jaunes

«Les secteurs les plus directement impactés par les mouvements sociaux paient le plus lourd tribut», souligne la confédération. Ainsi dans le secteur du commerce la hausse est de +8,8% tandis qu'elle atteint même +15,1% dans le secteur de l'hébergement et de la restauration.

«Les chiffres confirment malheureusement les craintes de la CPME qui ne cesse depuis des mois d'alerter sur les conséquences économiques des manifestations, pillages et blocages. Comme on pouvait le craindre les commerçants, hôteliers et restaurateurs en sont les principales victimes, poursuit la CPME. En effet, sur un an, l'étude Banque de France fait apparaitre une augmentation (+0,8%) du nombre de défaillances, à fin février 2019. La lente dégradation de la situation observée depuis l'été 2018 se poursuit donc». La CPME observe ensuite que si les défaillances d'entreprises employant entre 10 et 49 salariés augmentent de + 4,8%, celles employant entre 50 et 249 salariés bondissent de +14,1% sur un an. Elle en nconclut que cette «tendance démontre bien les difficultés réelles auxquelles sont confrontées les PME». La confédération estime donc qu'il «est urgent de prendre enfin les mesures qui s'imposent pour alléger les normes et contraintes et diminuer le poids des charges et prélèvements obligatoires qui étouffent les plus petites entreprises». standard