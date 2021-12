La CPME rappelle la nécessité d'appliquer le protocole national de déconfinement en entreprise

Le protocole national de déconfinement prévoit les mesures à mettre en œuvre pour éviter la propagation de la COVID-19 en milieu professionnel. La CPME tient à rappeler aux entreprises, quelles que soient leur taille, que ces mesures doivent impérativement être appliquées.

" Il convient en effet de tout mettre en œuvre pour garantir la sécurité des salariés, des fournisseurs et des clients des entreprises. C'est l'absolue priorité.

On peut par contre sérieusement s'interroger sur le durcissement éventuel des mesures déjà prévues. Imposer le port du masque de manière systématique et en toutes circonstances dans toutes les entreprises semblerait à l'heure actuelle excessif. Alors que les pouvoirs publics eux-mêmes peinent à empêcher les rassemblements de masse, exiger par exemple d'un salarié seul dans un bureau qu'il porte un masque aurait sans doute peu de sens et serait difficilement applicable ", poursuit la CPME.



De plus, il serait étrange de laisser une marge d'appréciation aux préfets sur les mesures à adopter dans l'espace public de chaque département et, dans le même temps, de généraliser une telle obligation à toutes les entreprises sans distinction du contexte épidémiologique.



La relance de l'économie passe avant tout par la confiance des acteurs économiques. Celle-ci est certes basée sur la maîtrise de la pandémie mais elle repose également sur la capacité du monde entrepreneurial à pouvoir retrouver un niveau d'activité assurant la continuité et le développement des entreprises.