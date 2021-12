La CPME 77 distribue 40 000 masques aux entreprises seine-et-marnaises

"Conscient que nos TPE ne disposent pas dans un premier temps d'un circuit d'approvisionnement fiable à prix raisonné pour se fournir en masque, les présidents des CPME d'Île-de-France se sont mobilisés pour obtenir une dotation en masques auprès de la Région", explique Stéphane Sajoux, précisant que la présidente de Région, Valérie Pécresse, a accédé à ces demandes et permis aux entreprises seine-et-marnaises de bénéficier de 40 000 masques.

"La CPME 77 s'est entièrement mobilisée pour répartir équitablement au plus grand nombre cette dotation vers les TPE de Seine-et-Marne dans le plus bref délai afin de les accompagner efficacement dans la reprise qui s'annonce plus précisément pour le 11 Mai", précise Stéphane Sajoux, indiquant que la CPME a pris possession de la dotation le 23 avril dernier et organisé une distribution à Dammarie-les-Lys et Torcy.

La CPME a pu équiper, pour 10 jours ouvrés, 193 Entreprises dont : 54 % de moins de 10 Salariés

27 % de 10 à 30 salariés, 13 % de 30 à 100 salariés, 6 % de plus de 100 salariés (dotation plafonnée).