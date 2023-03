La Course du Cœur passe par la Seine-et-Marne

Depuis plus de deux ans, la pandémie de Covid-19 a eu des conséquences dramatiques sur l'activité de greffe. Malgré une reprise en 2021, l'activité n'a pas encore retrouvé son niveau d'avant-Covid et la liste des personnes en attente d'une greffe ne fait que s'allonger. La sensibilisation au don d'organes est donc plus que jamais primordiale.

C’est à cela que s’emploie la Course du Cœur organisée par l’association Trans-Forme. Partant de Paris le 22 mars, elle va traverser plusieurs départements d’Île-de-France (Hauts-de-Seine, Yvelines, Essonne et Seine-et-Marne*) dans la nuit du mercredi 22 mars et la matinée du jeudi 23 mars. A cette occasion, une équipe d'une quinzaine de coureurs greffés (coeur, foie, rein…), accompagnée des coureurs participants, salariés de grandes entreprises ou d'institutions, sillonnera les routes de France pour porter le message du don d'organes.

Une course unique de 750 km

La Course du Cœur est une course unique de 750 km entre Paris et Bourg Saint-Maurice-Les Arcs (60 à 80 km parcourus par chaque coureur et plus de 200 communes traversées). Durant quatre jours et quatre nuits, elle rassemble près de 270 coureurs (représentant 19 équipes) et 150 bénévoles. Tout au long de la course, ces ambassadeurs du don d’organes vont à la rencontre du public.

En marge de la course va se dérouler également l’opération “10 000 Cœurs pour l’hôpital“. Tout au long du parcours, les enfants d’une centaine d’écoles viendront à la rencontre du convoi encourager les coureurs et remettre aux coureurs transplantés des cœurs confectionnés. Lors de l’édition 2022, plus de 31 280 dessins de cœurs ont été recueillis, réalisés par les enfants de 102 écoles et regroupant plus de 436 classes.

Parmi les équipes chargées de sensibiliser le grand public sur le parcours de la course, on trouve des comédiens et des clowns qui se produisent dans les écoles et les villages avec deux spectacles sur le thème du don d'organes.

*Les villes de Seine-et-Marne traversées : Soisy-sur-Ecole, Saint-Germain-sur-Ecole, Chailly-en-Bière, Bois-le-Roi, Fontaine-le-Port, Héricy, Vulaines-sur-Seine, Champagne-sur-Seine, Moret-sur-Loing, Ecuelles, Episy, Montigny-sur-Loing, Bourron-Marlotte, Montcourt-Fromonville, La Genevraye, Nonville, Nanteau-sur-Lunain, Villemaréchal, Le Ponceau, Lorrez-le-Bocage et Vaux-sur-Lunain.

www.lacourseducoeur.com