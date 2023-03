La course cycliste Paris-Nice arrivera à Fontainebleau le 6 mars

La course s’élancera le dimanche 5 mars avec un départ dans les Yvelines, mais dès le lendemain, le 6 mars, elle sillonnera les routes de la Seine-et-Marne lors de la deuxième étape. Les coureurs traverseront, en effet, quatre communes (Fromont, Ampovillle, La Chappelle-la-Reine et Ury) avant de rejoindre Fontainebleau, ville où sera jugée l’arrivée de cette étape. Ils arriveront par le rond-point de l’Obélisque, en passant par le boulevard Magenta, avant d’atteindre le château de Fontainebleau aux alentours de 16 h 30. La remise des maillots sur le podium se tiendra place du Général de Gaule une quinzaine de minutes plus tard.

Afin de faire de cette étape une fête, comme ce fut déjà le cas le 25 juillet 2002 avec l’arrivée de la 2e étape du Tour de France Femmes à Provins, le Département de Seine-et-Marne, en lien avec ses partenaires et la ville de Fontainebleau, va organiser des animations dans le centre-ville de Fontainebleau. Une zone dédiée aux spectateurs (avec écran géant) est notamment prévue place du Général de Gaulle pour suivre la course en direct et peu avant 16 heures, une fanfare déambulera dans les rues jusqu’aux grilles du château.

Sensibilisation à la sécurité routière

D’autre part et en partenariat avec plusieurs institutions sportives et deloisirs (USEP, UNSS et UFOLEP), ainsi qu’avec le club de cyclisme de Fontainebleau-Avon, une autre animation (“Savoir rouler à vélo“) sera proposée. 250 élèves des écoles primaires Paul Jozon et Saint-Merry de Fontainebleau et du collège La Vallée à Avon, ainsi que deux centres spécialisés (Jard et Ellen Poidatz) participeront aux deux blocs théoriques de la formation. Deux stands de sensibilisation à la sécurité routière seront également ouverts place de la République avec notamment des animations ludiques (utilisation de lunettes de simulation d’alcoolémie). Enfin, de leur côté, les comités départementaux de rando-cyclo et de cyclisme vont organiser une randonnée à vélo au départ de Moisenay jusqu’à Fontainebleau en début d’après-midi

À la demande de la préfecture de Seine-et-Marne et de la police, la circulation et le stationnement seront modifiés les 5 et 6 mars. Il est recommandé d’anticiper au mieux les déplacements et le stationnement des véhicules afin d’éviter tout désagrément.

Informations : www.seine-et-marne.fr

