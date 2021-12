La coopérative Val France menacée par la préfecture

Suite à une visite de contrôle effectuée en mars dernier, il a été constaté que Val France n’a pas respecté certaines règles de sécurité sur son site de Saint-Mard. C’est son stockage de 1 250 tonnes d’engrais à base de nitrate d’ammonium qui pose question. Mais contrairement à la substance responsable des explosions de l’usine AZF de Toulouse en 2001 et du port de Beyrouth en 2020, celle stockée à Saint-Mard serait moins dangereuse. Le risque existerait néanmoins et c’est cela qui a conduit la préfecture à prendre cette mesure. De son côté, la coopérative affirme avoir déménagé son stock d’engrais azotés dans un autre bâtiment et elle s’est également engagée auprès de la préfecture à installer des systèmes de détection incendie et de désenfumage d’ici la fin de ce mois.