La Convention IPE fait son grand retour dans le Sud Seine-et-Marne

Jeudi 14 novembre prochain, la Convention IPE, organisée cette année en partenariat avec la CPME 77 et le Groupe Panel, est de retour ! Stéphane Torrent, fondateur d'IPE 77, a choisi pour cette 17e édition le thème de la prise de risque. « Nous nous apercevons que les TPE-PME prennent de plus de plus de risques en choisissant un fournisseur, un salarié etc. », explique-t-il. « La France valorise peu cette prise de risque. Or, lorsqu'elle est facilitée, elle peut être source de gain, de réussite ».

Aussi, pour discuter de ses limites, les organisateurs de la Convention IPE 2019 ont souhaité faire appel cette année à deux explorateurs polaires, Alban Michon et Yvan Bourgnon. « Qui mieux que deux aventuriers de l'extrême pour en témoigner ? », souligne Stéphane Torrent. Passionné par les régions polaires et la plongée sous-marine, Alban Michon est un aventurier et explorateur français qui a pris part à des « expéditions exceptionnelles ». Yvan Bourgnon est un sportif de haut niveau et « un aventurier des temps modernes », passionné de multicoques, qui a sillonné les océans pendant près de 17 ans et s'est donnée aujourd'hui pour objectif de protéger les océans à travers son associations « The Sea Cleaners ».

AG2R La Mondiale anime depuis 2000 le réseau Un Instant pour entreprendre 77. Il réunit les chefs d'entreprises de l'Est Parisien et organise chaque année ce rendez-vous tourné vers le ressourcement et l'échange. Plus de 300 dirigeants d'entreprises sont attendus. Inscription sur https://tinyurl.com/yyyngcqm.