La Confrérie du brie de Meaux a fêté ses 25 ans

Entamé sous les chapeaux de roue par la 38e édition du concours national du brie de Meaux au sein du salon de l'hôtel de ville, le quart de siècle de la Confrérie du brie de Meaux a réuni dans les rues toute une journée des jongleurs et la formation Cocktail Jazz Band. Les roues de bries en compétition ont été goûtées par un jury de professionnels, présidé par Claude Maret, président des fromagers d'Île-de-France, et un jury d'apprentis issus du lycée professionnel Gué à Tresmes de Congis-sur-Thérouanne, présidé par Gérard Petit, l'un des meilleurs ouvriers de France 2004.

La confrérie a tenu un chapitre exceptionnel ayant vu l'intronisation de cinq nouveaux chevaliers, dont le directeur du centre commercial Les saisons de Meaux. Babette de Rozières, chef cuisinier et animatrice d'émissions culinaires, était présente lors de la remise des prix, qui a récompensé le fabricant et affineur Renard-Gillard (Biencourt-sur-Orge) d'une médaille d'or (l'AOC brie de Meaux s'étend hors du 77), l'affineur Gratiot d'une médaille d'argent, et le fabricant et affineur Renard-Gillard (Courtenay) d'une médaille de bronze. Les noces d'argent avec la confrérie du Cep Henri IV des vins de Givry de Saône-et-Loire ont également été fêtées.