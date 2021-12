La compagnie Les Mammifères marrants à Fontenay-Trésigny

Mister B et Mister P sont deux personnages intemporels, duo épique, deux énergumènes qui adorent se détester. Mister P est lunaire et maladroit, Mister B est autoritaire et raisonnable. Tout les oppose sauf cette fragilité commune et cette sensibilité qui nous touchent au coeur, nous chatouillent les zygomatiques et titillent notre âme d’enfant.

Ce spectacle nous transporte dans l’univers de doux dingues légèrement décalés et nous convie à un voyage en montgolfière, en avion et même sous l’eau. Référence dans le monde des clowns, le duo a reçu de nombreux prix internationaux et fait le tour du monde depuis plus de 20 ans.

“BP Zoom, Mélange 2 temps“ : samedi 23 octobre (20 h 30) et dimanche 24 octobre (16 h 30), centre culturel Michel Polnareff (54, avenue de Verdun, Fontenay-Trésigny). Tarifs : 10 € et 5 €.

Réservation : 01 64 51 33 26 – reservation@valbriard.eu