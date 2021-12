La compagnie “Les essuyeuses de plâtres” en tournée dans le Val Briard

La compagnie “Les essuyeuses de plâtres“ présente son spectacle intitulé “La Chouquette“. Sa tournée débutera le vendredi 17 décembre à Favières à partir de 19 heures. Elle se poursuivra le samedi 18 décembre (17 heures) à Crèvecoeur-en-Brie, puis le dimanche 19 décembre (16 heures) à Voinsles. Ce spectacle conte l’histoire d’un trio gourmand et piquant. Une scientifique excentrique embarque, contre leur gré, deux clownes jumelles dans une situation rocambolesque et dans laquelle leur résistance face à la gourmandise va être mise à rude épreuve. Le maître mot est le contrôle de soi. Au cours de ce spectacle, on teste les clowns, la testeuse, les boulangeries et leur chouquette, la solidité des décors, les limites, les espoirs, mais aussi le public ! Représentations gratuites et sur réservation.

Renseignements : 01 64 51 33 26 – reservation@valbriard.eu