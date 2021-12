La compagnie du Tire-Laine en concert à Etrepilly

A travers son spectacle “Le quartet des années folles“, la compagnie du Tire-Laine fait revivre l'euphorie, l'énergie et l'extravagance du Tout-Paris de 1930. Ses quatre musiciens revisitent les chansons et les standards de l'époque tout en gardant l'influence du jazz moderne. Connue pour ses nombreuses créations d'influences tziganes et klezmer et plus généralement reconnue pour ses brassages des cultures populaires du monde, cette compagnie poursuit ainsi sa route, y compris au-delà des frontières grâce, notamment, à ses bals métissés qui l'on rendue célèbre.

Renseignements et réservations : 01 60 61 55 00 et culture@paysdelourcq.fr. Tarifs : 8, 6 et 5 euros.