La Communauté des 2 Morin ouvre un centre vaccination itinérant

Après l'ouverture de deux unités mobiles en juin et juillet, la Communauté de communes des 2 Morin, en accord avec l'Agence Régionale de Santé, met en place un centre de vaccination itinérant. Celui-ci va se déployer dans huit des 31 communes de la collectivité territoriale. Le circuit va débuter par Rebais le 3 septembre et plusieurs créneaux sont prévus jusqu'à la fin octobre.

La prise de rendez-vous s'effectue en ligne sur le site Doctolib et les candidats à la vaccination doivent se munir de leur carte d'identité et de leur carte vitale. La vaccination est ouverte aux personnes âgées de plus de 12 ans. Les 12-17 ans, accompagnés d'un adulte, bénéficieront de créneaux réservés. Le vaccin utilisé est le Pfizer/BioNTech.

Rebais (foyer rural) : 3 et 4 septembre.

La Chapelle-Moutils (salle des fêtes) : 8 septembre.

Doue (salle des fêtes) : 13 septembre.

Choisy-en-Brie (salle des fêtes) : 16 septembre.

Villeneuve-sur-Bellot (salle des fêtes) : 24 septembre.

La Trétoire (salle des fêtes) : 29 septembre.

Jouy-sur-Morin (salle des associations) : 2 octobre.

Saint-Cyr-sur-Morin (salle des fêtes) : 22 octobre.