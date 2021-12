La Communauté départementale pour la transition énergétique entre en action

Composée d'une vingtaine d'acteurs publics et privés, la Communauté départementale pour la transition énergétique de la Seine-et-Marne a pour mission de développer une stratégie en matière énergétique. Celle-ci est caractérisée par le développement d'énergies renouvelables et de récupération, ainsi que de matériaux nouveaux ou recyclés produits localement. La CDTE 77 accompagne notamment les élus locaux dans la réalisation et la mise en œuvre de leur Plan climat air énergie territorial (PCAET). Depuis 2017, 115 élus et plus de 80 techniciens des EPCI (Etablissement public de coopération intercommunale) ont été ainsi sensibilisés aux enjeux de la transition énergétique au cours de séminaires.

Pour la période 2021-2023, quatre axes de travail ont été dégagés :

- la transition énergétique au service d'une activité économique locale et pérenne.

- la transition énergétique des transports (mobilités et alternatives aux déplacements).

- la ville résiliente et l'innovation dans les technologies propres.

- l'agriculture et la sylviculture au service de la transition énergétique.

23 actions vont être menées d'ici 2023. On peut citer notamment la sensibilisation des élus aux enjeux de la transition énergétique, la contractualisation écologique avec les territoires, l'accélération de la rénovation du bâti (privé, public et tertiaire), la facilitation des projets d'énergies renouvelables en vue d'augmenter la part locale d'énergie, l'utilisation de matériaux recyclés et valorisation des déchets, les alternatives à l'usage individuel de la voiture particulière et enfin la promotion des matériaux biosourcés et du biogaz.

Une fois par an, le comité de pilotage de la CDTE 77 (présidé par Cyrille Le Vély, secrétaire général de la Préfecture de Seine-et-Marne) mesurera l'état d'avancement de chaque action. La feuille de route est disponible sur demande auprès de la Mission énergétique de la Direction départementale du territoire (DDT) de Seine-et-Marne (ddt-mte-semcv@seine-et-marne.gouv.fr).