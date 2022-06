La Commanderie des Templiers à découvrir à Coulommiers

La Commanderie des Templiers, patrimoine de Coulommiers, est à visiter pour la deuxième année consécutive à l’occasion du festival “Emmenez-moi…“ organisé par le Département de Seine-et-Marne. Des animations, des ateliers et des spectacles seront proposés le samedi 2 juillet (de 14 heures à minuit) et le dimanche 3 juillet (de 14 heures à 19 heures) dans la cour, les jardins, la Grange aux Dîmes et même au sein de la Micro-Folie. Les enfants pourront profiter du Manège des petits bouchons par la compagnie Clair Obscur, un manège original, autonome, et écologique créé à partir de matériaux recyclés issus du monde viticole et à propulsion parentale. En marge de ces animations des escapes games et des conférences auront également lieu.