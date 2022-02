La collégiale Saint-Quiriace de Provins restaurée

Cette restauration correspond à la première tranche de la nouvelle convention patrimoine (2018-2028) que la Ville de Provins a signé avec l’Etat, la Région Île-de-France et le Département de Seine-et-Marne. L’État a participé au financement des travaux à hauteur de 400 000 euros (150 000 euros par la Région, 200 000 euros par le Département et 316 000 euros par la municipalité). D’importants travaux de charpente et de couverture ont été entrepris, mais également de maçonnerie, de menuiserie et d’ébénisterie. La révision des sols en pierre de la nef et la restauration de la rose des vents dans la croisée du transept sont les éléments les plus visibles de cette restauration. Les travaux d’assainissement et de réfection de la place Saint-Quiriace ont parachevé cet important chantier. La place est désormais parfaitement accessible aux personnes à mobilité réduite (coût des travaux : 202 520 euros). Cette restauration intervient dans le cadre du 20e anniversaire du classement de Provins au Patrimoine mondial de l’Unesco.