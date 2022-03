La chambre d’Agriculture Île-de-France et GRDF renouvellent leur partenariat

Christophe Hillairet et Bertrand de Singly, respectivement président de la chambre d’Agriculture de région Île-de-France et directeur clients territoires d’Île-de-France chez Gaz réseau distribution France (GRDF), ont prolongé leur collaboration remontant à 2019. Ce partenariat repose sur quatre axes : sensibiliser l’écosystème francilien aux enjeux de la méthanisation, contribuer à l’émergence de nouveaux projets, faciliter leur montage et leur qualification et renforcer la communication vers la filière agricole. Comme en 2021, des visites de sites de méthanisation au stade de fin de chantier seront proposées aux agriculteurs. Depuis le début de cette année, des ateliers et des rencontres ont été également organisés. Enfin, la collaboration entre la chambre d’Agriculture de région Île-de-France et GRDF s’inscrit également au sein du collectif Prometha, cercle des acteurs franciliens de la méthanisation piloté par l’Agence régionale énergie-climat (AREC) et la Région Île-de-France.