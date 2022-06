La centrale solaire d’Annet-sur-Marne, modèle d’énergie verte

Outre Akuo Energy (producteur d’énergie renouvelable) et le groupe ECT (spécialisé dans la collecte et la valorisation des déchets organiques), le Syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne (SDESM 77), le syndicat des énergies renouvelables (SIPEnR), Île-de-France Énergie et l’intercommunalité Plaines et Monts de France sont également actionnaires de ce projet.

“Les Gabots”, le site d’Annet-sur-Marne, près de Claye-Souilly, était propice à l’implantation de ce type de centrale photovoltaïque. En effet, les terrains y bénéficient d’un excellent ensoleillement journalier, grâce à une orientation sud sans zone d’ombre. De plus, la végétation a été maintenue et la couverture boisée des pentes densifiée.

Constitué de 44 000 modules photovoltaïques, ce parc solaire s’étend sur 18,5 hectares. Il permet d’éviter l’émission de 847 tonnes de CO 2 par an, tandis que sa production d’électricité couvre les besoins en électricité de 3 700 foyers (près de 10 000 habitants). Grâce cette implantation, Annet-sur-Marne (3 300 habitants) est devenue une commune à énergie positive.

Une initiative inspirante qui a valeur de modèle. Ainsi, en avril dernier, à travers une vidéo réalisée par le réseau de l’énergie citoyenne Énergie Partagée, des élus ont appelé les collectivités de la région Île-de-France à développer les énergies renouvelables sur leur territoire et à rejoindre la vingtaine de coopératives citoyennes déjà à l’œuvre. Avec l’appui de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe), la Région et la Métropole du Grand Paris (MGP), des centaines de citoyens ont mis en service 17 centrales solaires depuis début 2021. L’enjeu de cette mobilisation est de favoriser la transition énergétique de l’Île-de-France, grâce à des projets concertés et portés avec les citoyens. La région francilienne possède, en effet, un potentiel largement sous-exploité dans le domaine des énergies renouvelables.

C’est dans cette perspective qu’Énergie Partagée accompagne les collectivités souhaitant lancer ou rejoindre ce type d’initiatives. Le but est de les aider à faire monter en compétences leurs élus et agents, via des visites de sites et des formations. Au total, plus de 24 millions d’euros d’épargne solidaire ont été investis par Énergie Partagée pour soutenir 89 projets.

energie-partagee.org.

Tél. : 01 80 18 92 21.