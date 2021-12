La centrale géothermique GéoMarne inaugurée

Deux années de travaux auront été nécessaires pour construire cette centrale et son réseau (19 kilomètres) permettant d’alimenter le territoire de Paris-Vallée de la Marne en chaleur décarbonée. 10 000 logements de Noisiel et de Champs-sur-Marne bénéficieront de cette solution de chauffage et d’eau chaude sanitaire. Ce projet, baptisé GéoMarne et conforme aux exigences du Plan climat air énergie territorial (PCAET) adopté par les élus de la Communauté d’agglomération, s’inscrit pleinement dans la transition vers un territoire neutre en carbone.

Cet investissement de 40 millions d’euros a bénéficié du soutien financier de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) et de la Région Île-de-France à hauteur de 10 millions d’euros.