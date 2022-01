La célèbre parade est de retour à Disneyland Paris

Suspendue depuis le 12 mars 2020 et le début de la crise sanitaire, elle a effectué son grand retour le 10 janvier. Une bonne nouvelle pour tous les visiteurs qui s’apprêtent à souffler, dans quelques semaines (début des festivités le 6 mars), les 30bougies de Disneyland Paris.

Le public peut ainsi redécouvrir les sept chars et les deux carrosses de la Disney Stars on Parade, mais aussi voir la cinquantaine de danseurs costumés déambuler dans les allées de la première destination touristique d’Europe. L’attente a donc été longue, les spectateurs devant se “contenter“, depuis l’été et l’automne derniers, des seuls spectacles “la Fabrique des rêves de Disney“ et “le Roi Lion et les Rythmes de la Terre“, ainsi que de la parade de Noël. En revanche et en raison dernières mesures gouvernementales, le spectacle “Disney Illuminations“, qui avait fait son retour le 21 décembre pour les fêtes de Noël, est actuellement suspendu. Quant au show “la Reine des Neiges“ , il est provisoirement remplacé par des séances photo en compagnie des différents personnages.