La CCI Seine-et-Marne sort sa première application mobile

Destinée tant aux chefs d'entreprise qu'aux industriels, aux commerçants ou porteurs de projets et futurs créateurs, l'application nommée CCI Seine-et-Marne offre un accès facilité aux informations professionnelles et économiques, ainsi qu'aux conseils et prestations de la chambre dans une variété de domaines. Les formalités, les financements, la stratégie, les ressources humaines, la formation, l'innovation, le développement commercial, l'export ou encore la mise en réseau sont désormais accessibles depuis un smartphone.

L'application informe également les utilisateurs de l'actualité économique et des événements, ateliers et formations proposés par la CCI. Ces derniers ont également accès à des vidéos explicatives, aux réseaux sociaux et ont la possibilité d'échanger directement entre abonnés de l'application depuis la fonctionnalité « Networking CCI ». Par ailleurs, les notifications sont paramétrables pour une expérience utilisateur personnalisée. Un nouvel outil qui, selon Jean-Robert Jacquemard, président de la CCI Seine-et-Marne, vient en complément des sites internet et des réseaux sociaux actuels de la CCI. Et le président de conclure : « nous avons imaginé cette « CCI dans ma poche » afin de rendre continu l'accès à nos services, de manière plus moderne, plus adaptée aux usages numériques d'aujourd'hui, plus facile et plus pratique, tout en conservant la qualité et la proximité auxquelles nous sommes très attachés dans la relation avec nos utilisateurs ».