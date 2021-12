La CCI Paris Île-de-France lance l'opération “Recruter pour la relance“

Faciliter les recrutements dans des secteurs en tension, attirer des compétences et mettre en avant des offres d'emploi : tel sera le fil conducteur de l'opération “Recruter pour la relance“. Encadrée par la CCI Paris Île-de-France, cette manifestation va se dérouler durant 15 jours, entre le 27 septembre et le 11 octobre, dans plusieurs CCI franciliennes.

Des temps forts en présentiel, en ligne ou hybrides jalonneront le programme. Celui-ci comprendra des conférences et des ateliers d'information, des job dating et des challenges emplois dédiés aux cafés, hôtels et restaurants, ainsi que des forums emploi. La CCI Paris Île-de-France va également proposer de diffuser gratuitement des offres d'emploi sur son stand lors du salon “Paris pour l'emploi“, qui se déroulera les 7 et 8 octobre sur la place de la Concorde, à Paris.

Renseignements : www.cci-paris-idf.fr. Tél. : 01 55 65 44 44.