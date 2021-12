La CCI dresse le portrait de l'industrie Seine-et-Marnaise

Les établissements industriels de Seine-et-Marne (52 %) ont en majorité plus de 10 ans d'existence, soit 19 points de plus que sur l'ensemble des secteurs.

Toutefois, les services à l'industrie se sont développés plus récemment. En effet, près des trois quarts des entreprises (73 %) ont moins de 10 ans d'ancienneté.

54 % des dirigeants d'établissements industriels ou de services à l'industrie sont âgés d'au moins 50 ans (contre 43 % pour l'ensemble des secteurs). Ce chiffre atteint 58 % lorsque l'on considère uniquement les activités industrielles.

18 % des établissements industriels ou de services à l'industrie sont des femmes, contre

23 % pour l'ensemble des secteurs. C'est dans le domaine textile-habillement que les femmes dirigeantes sont les plus nombreuses (61 %).

Les effets de la crise

Entre 2008 et 2016, la Seine-et-Marne a perdu 16 % de ses établissements employeurs dans le secteur industriel (recul des effectifs salariés de quelque 12 %) dans le même temps le secteur des services à l'industrie a vu son nombre d'établissements augmenter de 23 % (soit 13 % d'effectifs salariés supplémentaires) bénéficiant en partie d'un effet de transfert lié à l'externalisation des fonctions supports des entreprises industrielles. Le département a perdu quelque 5 000 emplois sur la période (selon l'ACOSS). La CCI 77 indique que la localisation des établissements industriels suit une logique similaire à celle de l'ensemble des établissements. Elle indique que certaines villes apparaissent très industrielles, comme Montereau-Fault-Yonne, d'autres moins, telles que Melun. Aussi, 2 964 établissements industriels et 1 712 entreprises des services à l'industrie actifs sont inscrits au fichier consulaire en 2018, soit 9 % du tissu économique du département. Une proportion identique aux données nationales, mais supérieure à la part de l'industrie en Île-de-France (7,5 %).

Les secteurs d'activités les plus représentés

Véritable spécificité du département, le secteur métallurgie-transport-mécanique est le plus représenté. Quelque 392 établissements, hors machines et équipements, sont ainsi spécialisés dans la fabrication de produits métalliques. Toutefois, fort de ses 1 712 entreprises, le domaine des services à l'industrie reste le premier secteur de l'industrie au sens large.

Parmi les 10 plus grands établissements en termes d'effectifs, on notera : Safran Aircraft Engines (4 956 salariés dans la construction aéronautique et spatiale) à Moissy-Cramayel, Silec Cable (fabrication de câble électrique et fibre optique) à Montereau-Fault-Yonne (1 147 salariés), Fives Maintenance (réparation de machines et équipements mécaniques) à Montévrain (451 salariés), Total Raffinage France à Grandpuits-Bailly-Carrois (399 salariés).

Dans les services à l'industrie, se distinguent : Hemera (nettoyage industriel) à Cesson (482 salariés), GSF Concorde (nettoyage industriel) à Emerainville (280 salariés), ou encore Bureau Veritas (analyses/essais/inspections techniques) à Torcy.

