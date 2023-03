La CCI 77 encourage l’activité commerciale dans les villages

Apporter un nouveau souffle et un service de proximité aux habitants des territoires ruraux : c’est l’une des missions menées par la Chambre de commerce et d’industrie de Seine-et-Marne grâce au travail de ses conseillers sur le terrain soutenus par les acteurs économiques et politiques locaux. En ce début d’année, deux exemples sont venus illustrer cet engagement avec les opérations réussies de reprise de deux fonds de commerce à Ville-Saint-Jacques et Villemer.

A Ville-Saint-Jacques, le bar-tabac sauvegarde l’activité

Ce petit village de 900 habitants, situé sur la route départementale 403, compte très peu de commerces. Le départ du gérant du bar-tabac laissait donc présager une fermeture sans espoir de reprise de l’activité. C’était sans compter sur la volonté conjointe de la municipalité et de la CCI 77 de dénicher un nouveau repreneur. C’est désormais chose faite en la personne de Yannick Belligeon. Ce fils de restaurateurs a transformé peu à peu l’établissement avec l’installation d’un jeu de fléchettes et d’un grand écran en attendant un espace snacking, un distributeur de billets, une cave à vins et l’aménagement de la cour intérieure et de la terrasse.

Les services proposés actuellement (vente de tabac, PMU, Française des Jeux, dépôt de presse locale) sont classiques, mais pour rendre davantage convivial faire ce lieu, Yannick a commencé à y organiser des soirées à thèmes et envisage de se lancer dans la fabrication-vente de charcuterie maison. « Il faut que le projet colle à la population et tienne compte de l’écosystème local », explique Antoine Carducci, conseiller entreprise de la CCI 77. De son côté, la mairie a apporté un soutien administratif et financier permettant de conserver un loyer très modéré.

A Villemer, le bar redonne le sourire

Situé à moins de 10 kilomètres au sud de Ville-Saint-Jacques, le village de Villemer cherchait aussi une solution pour pérenniser son bar-tabac-épicerie après le départ en retraite de l’ancienne gérante. Sophie et son mari Roland Coton ont relevé le défi grâce notamment au soutien de la plateforme Initiative Melun Val de Seine et Sud Seine-et-Marne, qui s’est portée garante d'un prêt d'honneur à taux zéro Le “Nulle Bar Ailleurs“ propose plusieurs services (tabac, presse, Française des Jeux, bar, épicerie, gaz, livraison à domicile et dépôt de pain), tandis que de nouveaux (borne PMU, distributeur de billets et relai colis) sont en projet.

Pour financer la reprise de ce fonds de commerce, la CCI 77 a aidé les nouveaux gérants à obtenir une subvention dédiée du Pacte Rural proposé par la Région Île-de-France. Elle les a aussi orientés vers une formation dispensée par les Douanes pour la commercialisation du tabac et des jeux. « Nous avons choisi de ne rien modifier en termes de charges, que ce soit pour le bail ou le loyer », précise Franck Beaufreton, maire de Villemer.

