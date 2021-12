La cave voûtée du Grapillon

Depuis 6 ans déjà, Le Grapillon et son équipe ont à cœur de proposer une cuisine traditionnelle française, au sein d'un lieu mettant tous nos sens en éveil. Les pierres apparentes de cette ancienne cave à vin se marient sans complexe avec un mobilier chatoyant typique de bistrot.

La carte et ses deux menus, renouvelés chaque saison, n'oublie par le terroir seine-et-marnais. « Nous cherchons surtout à travailler les fromages du département, tels que le gratte-paille ou le fougerus », précise l'équipe.

Pour la saison printanière, le menu fromager s'impose. Côté entrées (à partir de 9,50 euros), on trouve l'incontournable salade de nems de chèvre chaud au miel des forêts, ou encore le crousti-moelleux de jambon cru façon savoyarde sur son méli-mélo de verdure.

Les plats (à partir de 18,90 euros) tout aussi savoureux, avec le poulet fermier « noir de challans » rôti dans son jus, frites maison et bouquet vert, ou bien le filet de poisson du moment, velouté de gratte-paille, mousseline de brocolis à la pistache. Pour terminer (à partir de 8,90 euros), on appréciera le Brie au lait cru, petite verdure ou la verrine de mousse légère aux fruits exotiques et sa langue de chat. En cas d'ultime hésitation, les plus exigeants apprécieront « Le végétarien » et son oignon rouge au four, cœur de polenta au ras el hanout et raisins secs, dés d'aubergines confites.

La saison estivale arrivant à grand pas, le menu privilégiant les salades se fera une place de choix sur les tables de la terrasse ensoleillée.

1 rue de la Vannerie, près de la place Jacques Amyot, à Melun. Ouvert de midi à 14 h 30 et de 19 h 30 à 23h le mardi, jeudi, vendredi et samedi, ainsi que le dimanche midi et le mercredi soir. Tél. : 01 60 68 03 61.