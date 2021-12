La CASDEN s'installe à Champs-sur-Marne

Le bâtiment a été conçu par l'agence d'architecture Cosa Colboc Sachet architectures, pour Les Nouveaux Constructeurs. Situé à la sortie de la gare RER A de Noisy-Champs, futur pôle multimodal du Grand Paris Express, le bâtiment s'inscrit dans un projet urbain d'envergure porté par les collectivités locales et EpaMarne.

Ce bâtiment de 14 000 m² affiche les derniers standards environnementaux notamment HQE Effinergie+. Il a été conçu pour offrir aux près de 400 collaborateurs qui s'y installent un haut niveau de qualité de vie au travail et un environnement propice à l'épanouissement professionnel.

« Nous avons souhaité un bâtiment favorisant la transversalité, les échanges, et les nouvelles méthodes de travail collaboratives. Un bâtiment modulable et adaptable. Un bâtiment aussi où chacun se sentira bien », précise Sylvie Garcelon, directeur général de la Casden.

La Casden est une banque coopérative dont l'identité réside dans le partage et la solidarité. Pour le cabinet COSA, « l'architecture du siège de la Casden participe de cette identité en trouvant l'équilibre fragile entre classicisme et simplicité. Le programme s'inscrit dans une composition architecturale classique partitionnée entre socle, piano nobile et attique. Le dessin de l'architecture est réduit à une structure porteuse simple et répétitive, garante de la flexibilité de cloisonnement du bâtiment.

Les seules variations de proportions suffisent à exprimer les programmes, leurs positionnements stratégiques dans le contexte urbain et les liens physiques et symboliques qu'ils tissent. Ces dispositifs simples conduisent à une architecture institutionnelle intemporelle tempérée par la morphologie, l'organisation et la matérialité de l'édifice ».