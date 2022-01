La carte Balad’Pass 77 devient une appli mobile

Depuis son lancement en 2003, la carte Balad’Pass 77 est devenue une institution. Son concept ? Rendre les loisirs accessibles, en proposant une entrée gratuite ou une réduction au porteur de la carte (uniquement si celui-ci vient accompagné d’une entrée payante plein tarif). Le succès a été immédiat et croissant (6 000 nouveaux détenteurs par an). Même les prestataires touristiques, partenaires de l’agence Seine-et-Marne Attractivité, ont participé à cette dynamique, permettant ainsi d’accroître les retombées économiques en faveur de leurs différents sites.

À l’heure de la digitalisation des services, le moment était venu pour les quelque 200 000 foyers seine-et-marnais de voir transformée cette carte gratuite (une seule par famille) en application mobile. Pour ce changement numérique, l’agence départementale a sélectionné Otipass, une plateforme dédiée à la promotion et au développement des territoires. Sa technologie sans contact utilise à la fois internet et la téléphonie mobile. Leader dans son domaine en France, cette solution a été déjà adoptée par de grandes villes (Nantes, Bordeaux, Paris, Lille et Nancy) pour numériser leurs pass touristiques.

Désormais, pour toutes nouvelles demandes de carte, il suffira de remplir le formulaire sur un site web ou de télécharger l’application mobile sur Play Store ou Apple Store. Une fois la demande effectuée, l’internaute reçoit un e-mail de confirmation et un e-ticket, avec le numéro de son pass. Il associe ensuite ce numéro à l’application téléchargée sur son smartphone et la Balad’Pass 77 s’active lorsque le visiteur présente son QR Code à l’entrée des sites. Aujourd’hui, les détenteurs de l’appli Balad’Pass 77 ont donc accès à l’ensemble des offres partenaires directement depuis leur téléphone. Celles-ci sont répertoriées parmi huit centres d’intérêt : châteaux, musées, visites et découvertes, parcs animaliers, spectacles, loisirs plein air, gastronomie et shopping.

À l’avenir, cette application permettra de pousser directement certaines offres ou événements grâce à des notifications. Parallèlement à cette dématérialisation, une communication de proximité va être déployée. La transition s’opère depuis octobre, mais les réfractaires au numérique peuvent toujours utiliser le e-ticket en gage de “nouvelle carte” et continuer à profiter des offres. Leur ancienne carte restera également valable pendant encore deux ans.