La caravane “Tous Aidants“ à Melun du 4 au 6 juillet

C’est avec son partenaire de la Compagnie des Aidants qu’Audiens organise cette caravane baptisée “Tous Aidants“. Celle-ci sera donc de passage sur la place Saint-Jean, à Melun, du 4 au 6 juillet (9 h 30-19 heures). Le public sera accueilli par des conseillers de l’Agirc-Arrco (organisme officiel traitant la retraite complémentaire des salariés), la Compagnie des Aidants et par des acteurs locaux dans un espace convivial et confidentiel. Des informations liées à des situations personnelles (manque de temps, fatigue, complexités administratives) seront mises à la disposition des visiteurs et des solutions adaptées au bien-être de proches fragilisés seront également proposées.