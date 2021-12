La « Caravane des enfants » partira de Melun le 4 mai

Cette caravane sillonnera plusieurs territoires (Île-de-France, Centre-Val de Loire et Normandie) dans le but de faire passer un message fort sur l'inclusion des enfants en situation de handicap et d'initier des mobilisations locales sur ce sujet.

Elle partira de Melun le 4 mai pour terminer son périple le 26 juin au Havre dans le cadre de l'assemblée générale d'APF France handicap. Cette opération sera également l'occasion de donner de la visibilité aux enfants concernés et à leurs parents, de rendre accessibles au maximum l'école, les loisirs et la culture et de valoriser les actions positives.

Les témoignages recueillis permettront d'alimenter les réseaux d'APF France Handicap et d'animer les « plateaux télé » des villes-étapes. Ces témoignages seront montés sous forme de petites vidéos d'environ trois minutes.

Renseignements : celine.berthier@apf.asso.fr. Tél. : 01 64 52 12 89.